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صحيفة عبرية: من الممكن عقد صفقة غزة اليوم إذا لم يحدث أي تغييرات

10:00 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

قطاع غزة

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وكالات

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصادر، اليوم الثلاثاء، أنه "إذا لم يتم إجراء أي تغييرات في اللحظة الأخيرة فمن الممكن الإعلان عن الصفقة اليوم".

وذكرت الصحيفة العبرية ذاتها، أمس الإثنين، أن إسرائيل وحركة حماس تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسير في المرحلة الأولى التي من المقرر أن تكون مدتها 42 يومًا.

وأفادت مصادر لقناة "العربية/الحدث"، أمس الإثنين، بأن حماس سلمت ردها الأخير دون أي ملاحظات على مسودة اتفاق غزة الذي سلمته لها قطر.

غزة طوفان الأقصى حركة حماس إسرائيل
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