صحيفة عبرية: من الممكن عقد صفقة غزة اليوم إذا لم يحدث أي تغييرات

وكالات

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصادر، اليوم الثلاثاء، أنه "إذا لم يتم إجراء أي تغييرات في اللحظة الأخيرة فمن الممكن الإعلان عن الصفقة اليوم".

وذكرت الصحيفة العبرية ذاتها، أمس الإثنين، أن إسرائيل وحركة حماس تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسير في المرحلة الأولى التي من المقرر أن تكون مدتها 42 يومًا.

وأفادت مصادر لقناة "العربية/الحدث"، أمس الإثنين، بأن حماس سلمت ردها الأخير دون أي ملاحظات على مسودة اتفاق غزة الذي سلمته لها قطر.