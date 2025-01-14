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بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. نواف سلام يصل إلى العاصمة بيروت

08:36 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

القاضي نواف سلام

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وكالات

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بيروت بعد تكليفه يوم أمس بتشكيل حكومة العهد الأولى للرئيس جوزيف عون، وفقا لروسيا اليوم.

وظهر اليوم يعقد اجتماع في بعبدا، يضم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سلام، للتداول في إطلاق المشاورات النيابية في المجلس النيابي، بدءا من يوم غد الأربعاء.

كان سلام حصل على 84 صوتا مقابل 9 أصوات لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي و35 صوتا "لا تسمية"، بعد استشارات نيابية ملزمة انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى واستمرت حتى الساعة السادسة مساء.

وقالت إذاعة "صوت لبنان" إن نتائج التسمية حملت دلالات سياسية بالغة مع تكليف سلام بما يرمز إلى تعديل موازين القوى الداخلية، والإتيان بشخصية مرموقة على المستويين المحلي والدولي، معروفة بنزاهتها وخبراتها القانونية والأكاديمية والدبلوماسية إلى السرايا الحكومية.

وهي الشخصية التي تحمل نفحات تغييرية وإصلاحية، وتحمل شعبية في أوساط الشباب والنخب.

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