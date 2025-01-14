للمرة الثانية.. الجيش الإسرائيلي يٌعلن اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن وسط تل أبيب، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن تفعيل صفارات الإنذار في وسط البلاد إثر رصد صاروخ أُطلق من الأراضي اليمنية.

ووفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فقد سُمع دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة، شملت القدس وتل أبيب الكبرى والسهل الساحلي، مما أثار حالة من التأهب بين السكان.

ولم يُعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن تفاصيل إضافية حول الأضرار المحتملة أو الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذا التطور.