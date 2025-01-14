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إسقاط وتدمير14 مسيرة.. مقاطعة روسية تتعرض لهجوم أوكراني واسع النطاق

07:14 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

الحرب بين أوكرانيا وروسيا

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وكالات

أعلن مسؤولون روس، فجر اليوم الثلاثاء، عن تعرض مناطق داخل الأراضي الروسية لهجوم واسع النطاق بمسيرات أوكرانية، وإسقاط وتدمير ما لا يقل عن 14 مسيرة، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية، ديمتري ميلييف، فجر اليوم الثلاثاء، تعرض المقاطعة لهجوم واسع النطاق شنته طائرات مسيرة أوكرانية، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات.

وأضاف: "الليلة، تعرضت مقاطعة تولا لهجوم واسع النطاق من قبل طائرات مسيرة أوكرانية، وأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تعمل. وبحسب المعلومات الأولية، تم تدمير الأهداف الجوية".

وأشار إلى أنه لم تقع إصابات، إذ يتم حاليًا توضيح المعلومات حول الأضرار.

في السياق، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، فجر الثلاثاء، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال: "قوات الدفاع الجوي المناوبة ووسائل الحرب الإلكترونية اكتشفت ودمرت طائرة بدون طيار في أجواء فورونيج"، لافتا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار على الأرض.

وصباح الثلاثاء، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف يوري سليوسار، أن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت في التصدي وإسقاط 14 طائرة مسيّرة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية في منطقتي ميليروفو وتاراسوفو داخل المقاطعة.

وذكر سليوسار: "تم خلال الليلة الماضية التصدي وتدمير 14 طائرة مسيّرة في منطقتي ميليروفو وتاراسوفو بفضل قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية".

وأضاف أنه وفقًا للبيانات الأولية التي قدمتها الجهات المعنية، لم تُسجل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية على الأرض، مع استمرار التحقق من التفاصيل.

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