الرئيس الأمريكي: إعادة إعمار لوس أنجلوس ستكلف عشرات مليارات الدولارات

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إعادة الإعمار بعد حرائق لوس أنجلوس تتطلب عشرات مليارات الدولارات، في وقت لم تتمكن إدارة الحرائق في المقاطعة من السيطرة على الحرائق المستعرة بعد، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إعادة الإعمار في لوس أنجلوس بعد الأضرار الجسيمة الناجمة عن حرائق الغابات المستعرة منذ الأسبوع الماضي في المدينة الكبيرة ستتطلّب "عشرات مليارات الدولارات".

وقال الرئيس المنتهية ولايته، إن إعادة لوس أنجلوس إلى ما كانت عليه ستكلّف عشرات مليارات الدولارات، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه كبرى مدن ولاية كاليفورنيا لعودة الرياح العاتية مما يهدد بتأجيج حرائق الغابات التي أوقعت 24 قتيلا على الأقل.

كان بايدن أعلن ولاية كاليفورنيا منطقة منكوبة مما يسمح بزيادة المساعدات التي تقدمها الحكومة الفدرالية للولاية.

في الأثناء، قالت إدارة الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس، إن السيطرة على الحرائق لم تتم، مضيفة أنه بسبب ارتفاع سرعة الرياح بداية مساء الإثنين، والتي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء، تمت مضاعفة وحشد جهود فرق الإطفاء والإنقاذ للتعامل مع الوضع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات بشأن أسباب الحرائق التي شهدتها لوس أنجلوس منذ الأسبوع الماضي، حيث شوهد بعض المحققين في منطقة باليسايدز التي ما تزال فرق الإطفاء تتعامل مع الحرائق هناك حيث تمكنت من احتواء نحو 14% من الحريق مقابل 33% بالنسبة لحريق إيتون و95%بالنسبة لحريق هيرست.

كانت فرق الإطفاء تتعامل مع 4 حرائق في مناطق مختلفة بين الشمال والشمال الغربي لمقاطعة أنجلوس، غير أن حريقا باليسايدز وإيتون يعتبران الأعنف حتى الآن.

وبحسب المعلومات الأولية يبحث المحققون ما إذا كان لأسلاك الكهرباء أي علاقة في اندلاع هذه الحرائق، لكن لم يتم تأكيد الأسباب حتى هذه اللحظة.