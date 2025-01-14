المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يطلب دعم إيران

وكالات

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، على أهمية توفير مساحة كافية للمضي في خارطة السلام في اليمن، وفقا لروسيا اليوم.

وذكر مكتب المبعوث الأممي، في بيان، أن جروندبرج اختتم أمس الاثنين زيارة إلى طهران ركزت على استئناف العملية السياسية في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضح البيان، أن جروندبرج التقى في طهران بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وفي اجتماعات طهران، أكد المبعوث على الحاجة إلى توفير مساحة سياسية كافية للمضي قدما في خارطة الطريق لتحقيق السلام في اليمن.

وأعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الإقليمي على النطاق الأوسع الذي يشمل اليمن وتأثيره السلبي على مساحة الوساطة.

وأكد جروندبرج على أهمية خفض التصعيد الفوري لصالح اليمنيين.

وأوضح البيان، أن المبعوث الأممي ناقش في طهران تدابير ملموسة لخفض التصعيد في القضايا العسكرية والاقتصادية والإنسانية والتي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية وتدلل على التزام حقيقي بالسلام.

وأشار إلى أنه من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، توفير الدعم الإقليمي والدولي المتضافر والموحد لليمن لتجاوز الديناميكيات الإقليمية المعقدة، واغتنام فرص السلام واستئناف الحوار البناء الذي يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي مستدام للنزاع.

وتأتي زيارة جروندبرج لطهران عقب زيارتين إلى صنعاء ومسقط خلال الأسابيع الماضية، "كجزء من سلسلة الاجتماعات الإقليمية والوطنية التي يعقدها في إطار جهود الوساطة التي يبذلها لتعزيز السلام في اليمن"، وفق مكتبه.

وفي جميع اجتماعاته بطهران، "قدم المبعوث إحاطة حول جهود الأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني المعتقلين تعسفياً من قبل أنصار الله"، بحسب البيان.

وطلب المبعوث الأممي دعم إيران لتلك الجهود، مشيرا إلى أن "الاعتقالات تتعارض مع القانون الدولي وتؤثر بشدة على قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في اليمن".

وسبق أن أعلن المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023، عن التزام الحكومة والحوثي بحزمة تدابير ضمن "خارطة طريق" تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

وحتى اليوم لم يتم تنفيذ خارطة الطريق، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن التسبب بعدم إحراز تقدم بهذا المسار.