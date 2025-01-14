7 شهداء في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط غزة.. وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

وكالات

استشهد صباح اليوم الثلاثاء، 7 فلسطينيين، وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بدير البلح وسط غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، غارات استهدف خلالها خيمة للنازحين بمحيط ملعب الدرة في دير البلح وسط القطاع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن النيران اشتعلت في خيام النازحين على شاطئ دير البلح وسط قطاع غزة، جراء استهدافها من قبل طيران الاحتلال.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيام النازحين ومنزلاً في دير البلح وسط القطاع.

وأشارت إلى أن هذه الليلة تعتبر من الليالي الأكثر إجراما، حيث قصف الاحتلال الصهيوني مناطق مختلفة في أنحاء قطاع غزة، مستهدفا خيام النازحين، مما أسفر عن عشرات الشهداء والإصابات.

واستهدف الجيش الإسرائيلي منزل سكني في حي الدرج بمدينة غزة.

من جانبه، ذكر الدفاع المدني، أن امرأة استشهدت وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال لعمارة سكنية قرب موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، نفذت غارة إسرائيلية على حي المنارة جنوب شرق خان يونس، مشيراً إلى أن الطيران المروحي نفذ غارة عنيفة على مناطق جنوب غرب خان يونس.

من جانبه، ذكر الدفاع المدني، أن طواقمه تعاملت مع قصف منزل لعائلة عابد، قرب مستوصف الخالدية في حي المنارة بخان يونس جنوب القطاع.

وقامت قوات الاحتلال بعمليات نسف لمنازل المواطنين في مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما تمت استهدافات متكررة من الطائرات الإسرائيلية لمناطق شمال مخيم النصيرات شمالي القطاع.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن تفعيل صفارات الإنذار في وسط البلاد إثر رصد صاروخ أُطلق من الأراضي اليمنية.

ووفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فقد سُمع دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة، شملت القدس وتل أبيب الكبرى والسهل الساحلي، مما أثار حالة من التأهب بين السكان.

ولم يُعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن تفاصيل إضافية حول الأضرار المحتملة أو الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذا التطور.