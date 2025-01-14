كوريا الشمالية تطلق عددا من الصواريخ الباليستية باتجاه البحر الشرقي

وكالات

أطلقت كوريا الشمالية، ما يشتبه أنه عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، إنها رصدت إطلاق ما يشتبه في أنه صواريخ باليستية قصيرة المدى في غضون الساعة 9:30 صباحا في منطقة غانغغيه بإقليم جاغانغ في كوريا الشمالية، وفقا لروسيا اليوم.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة، أنه استعدادا لعمليات إطلاق إضافية، عزز الجيش المراقبة واليقظة بينما يتبادل المعلومات عن كثب بشأن الصواريخ الكورية الشمالية مع الجانبين الأمريكي والياباني ويحافظ على وضع الاستعداد الكامل.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن إطلاق هذه الصواريخ اليوم، يمثل ثاني استفزاز صاروخي من قبل الشمال هذا العام بعد أن أطلق ما زعم أنه صاروخ باليستي متوسط المدى فرط صوتي في يوم 6 يناير.

كما أنه يمثل استفزازا صاروخيا قبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يوم 20 يناير.

كانت كوريا الشمالية أعلنت في 29 ديسمبر الماضي، أنها ستنفذ استراتيجية الاستجابة الأكثر صرامة ضد الولايات المتحدة خلال اجتماع الحزب العام السنوي.

وأكدت بيونج يانج، أن التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يتطور إلى "كتلة عسكرية نووية غازية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم الأحد.