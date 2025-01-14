ترامب يعلق على تقدم مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا قال؟

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه يعتقد أن اتفاقا بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف ترامب: "أنا أفهم أنه تم التوصل إلى مصافحة، هم بصدد إنهاء الاتفاق، لكن يجب أن يتم ذلك"، من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن السفير المقبل لترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، موجود في المنطقة، والتقى مسؤولين إسرائيليين وقطريين في الأيام الماضية.

ويتعاون ويتكوف عن كثب مع المبعوث الأمريكي المنتهية ولايته للشرق الأوسط بريت ماكغورك، الذي كان في الدوحة لعدة أيام.

وكان ترامب قد حذر الأسبوع الماضي من أن "الجحيم" سينفجر في الشرق الأوسط، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل تنصيبه في 20 يناير الجاري.