بعد زلزال بقوة 6.8 درجات.. أمواج تسونامي في اليابان دون تسجيل أي أضرار

وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات جنوب غرب اليابان، مما تسبب في أمواج تسونامي محلية صغيرة دون تسجيل أي أضرار، وفقا لما ذكرته الغد.

ووقع الزلزال على عمق 36 كيلومترًا وعلى بعد 18 كيلومترًا قبالة سواحل مقاطعة ميازاكي في منطقة كيوشي عند الساعة 21:19 (12:19 ت غ)، وفقًا لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من موجات تسونامي محتملة قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد، وحثت السكان على الابتعاد عن السواحل.

وكتبت على منصة إكس: "يمكن لتسونامي أن يضرب مرات عدة. الرجاء عدم خوض البحر وعدم الاقتراب من المناطق الساحلية".

وتسبّب الزلزال في بعض الموانئ المحلية بأمواج تسونامي بلغ ارتفاعها حوالي 20 سنتيمترًا دون أن تخلف أي أضرار، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بعدم تسجيل أي ضحايا نتيجة الزلزال، وأظهرت اللقطات الحية عبر محطة "إن إتش كاي"، العامة عدم وقوع أي أضرار واضحة، بينما بدت المياه هادئة وحركتا الملاحة البحرية والسير بحالة طبيعية.

وتقع اليابان فوق نقاط التقاء أربع صفائح تكتونية في غرب حزام النار بالمحيط الهادئ، مما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم نشاطًا زلزاليًا.

ويسجل الأرخبيل الياباني، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 125 مليون نسمة، حوالي 1500 هزة سنويًا، تمثل نحو 18% من الزلازل العالمية.

وعلى الرغم من أن معظم هذه الزلازل تكون خفيفة، إلا أن الأضرار التي قد تنجم عنها تختلف بناءً على مواقعها وعمقها تحت سطح الأرض.