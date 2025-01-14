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ألمانيا تُطلق سراح ليبي لعدم ثبوت تورطه في مهاجمة السفارة الإسرائيلية ببرلين

02:34 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

السلطات الألمانية

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وكالات

أُطلقت السلطات الألمانية، سراح ليبي، تم اعتقاله في أكتوبر بعد ورود معلومات تشير إلى نيته مهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين باستخدام أسلحة نارية، وفقا لروسيا اليوم.

وذكر مكتب الادعاء الاتحادي، أنه لم يتم تأكيد الشبهات العاجلة ضده، ولذلك تم إصدار أمر بإطلاق سراحه نهاية الأسبوع الماضي والتقدم بطلب لإلغاء مذكرة التوقيف.

وأثارت هذه القضية نقاشا سياسيا حول الحماية من الإرهاب في أكتوبر، حيث علّق المستشار أولاف شولتس على الحادثة.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، كان المشتبه به قد رفض طلب لجوئه. وتم اعتقاله في مدينة برناو القريبة من برلين.

ووفقا لمكتب الادعاء الاتحادي، كان المشتبه به يخطط للهجوم من خلال تبادل الرسائل في دردشة مع عضو في تنظيم "داعش".

وتم تفتيش شقته بالإضافة إلى شقة أخرى تخص شخصا غير مشتبه به في منطقة راين زيج بولاية شمال الراين-وستفاليا.

ويقال إن استخبارات أجنبية هي التي قدمت البلاغ عن الليبي، ومع ذلك، حتى في ذلك الوقت، لم يكن من الواضح بشكل كامل مدى جدية وخطورة خططه.

وكما حدث في عدة حالات مماثلة في الآونة الأخيرة، تصرفت السلطات الأمنية بسرعة بعد تلقي البلاغ.

السلطات الألمانية إطلاق سراح ليبي مهاجمة السفار الإسرائيلية في برلين برلين
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