اشتباكات عنيفة بين الأهالي ومسلحين على الحدود السورية اللبنانية

وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بين الأهالي في منطقة حوش السيد علي ومسلحين على الحدود السورية اللبنانية، وفقا لروسيا اليوم.

وأرسل الجيش اللبناني تعزيزات إلى بلدة حوش السيد علي على الحدود مع سوريا.

كان الجيش اللبناني قد أعلن في 3 يناير اندلاع اشتباك مسلح بين عناصره ومسلحين عند الحدود الشرقية في منطقة معربون الواقعة في محافظة بعلبك الهرمل أدى إلى إصابة 5 عناصر من الجيش.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال زيارته لدمشق الأسبوع الماضي وعقب لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أنه تم التطرق إلى ملف ضبط الحدود البرية بين البلدين، مشيرا إلى أن سوريا تمثل البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي.