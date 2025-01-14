لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إلغاء البراءة والحكم بالسجن والغرامة على ممولي حزب الله في الكويت

01:48 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

حزب الله

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أصدرت محكمة التمييز في الكويت، حكما نهائيا على جميع متهمي اللجنة الخيرية بتمويل حزب الله، بالحبس 3 سنوات وغرامة 27 مليون دينار، وإلغاء الحكم الصادر ببراءتهم، وفقا لروسيا اليوم.

وفي حكم نهائي، قضت محكمة "التمييز"، بسجن 13 مواطنا في لجنة خيرية في قضية تمويل "حزب الله"، وألغت حكم البراءة الصادر عن محكمة الجنايات في السابع من مارس الماضي.

وبرئاسة المستشار عبد الله جاسم العبد الله، قضت المحكمة على جميع متهمي اللجنة الخيرية بالسجن 3 سنوات وغرامة 27 مليون دينار نحو 87 مليون دولار.

وكانت محكمتا أول درجة والاستئناف سبق وأن قضتا ببراءة جميع المتهمين إلا أن محكمة التمييز ألغت حكم البراءة وأدانت المتهمين بالحبس والغرامة.

حزب الله محكمة التمييز في الكويت تمويل حزب الله الكويت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دعوات إسرائيلية لإسقاط حكومة نتنياهو بسبب صفقة تبادل الأسرى مع حماس

إعلان

إعلان

* أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
* مجدي الجلاد يطرح الأسئلة الصعبة: هل ستعيد التغييرات في الإعلام المصري "التأثير المفقود"؟