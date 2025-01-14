إلغاء البراءة والحكم بالسجن والغرامة على ممولي حزب الله في الكويت

وكالات

أصدرت محكمة التمييز في الكويت، حكما نهائيا على جميع متهمي اللجنة الخيرية بتمويل حزب الله، بالحبس 3 سنوات وغرامة 27 مليون دينار، وإلغاء الحكم الصادر ببراءتهم، وفقا لروسيا اليوم.

وفي حكم نهائي، قضت محكمة "التمييز"، بسجن 13 مواطنا في لجنة خيرية في قضية تمويل "حزب الله"، وألغت حكم البراءة الصادر عن محكمة الجنايات في السابع من مارس الماضي.

وبرئاسة المستشار عبد الله جاسم العبد الله، قضت المحكمة على جميع متهمي اللجنة الخيرية بالسجن 3 سنوات وغرامة 27 مليون دينار نحو 87 مليون دولار.

وكانت محكمتا أول درجة والاستئناف سبق وأن قضتا ببراءة جميع المتهمين إلا أن محكمة التمييز ألغت حكم البراءة وأدانت المتهمين بالحبس والغرامة.