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مع اقتراب اتفاق غزة.. ما موقف إسرائيل من جثمان يحيى السنوار؟

01:14 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

يحيى السنوار

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وكالات

أكد مسؤول إسرائيلي، أن جثمان قائد حركة حماس يحيى السنوار لن يكون جزءا من اتفاق غزة، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن بيانا منسوبا إلى المصدر الذي لم تذكر اسمه، تم إرساله إلى صحفيين إسرائيليين، يؤكد أن إسرائيل لن تعيد جثمان السنوار كجزء من صفقة الأسرى.

وقال البيان: "لن يحدث ذلك، نقطة"، وفق الصحيفة.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن حركة حماس تطالب باستعادة جثمان السنوار الذي قتل في رفح بشهر أكتوبر الماضي، خلال المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي يبدو قريبا.

والإثنين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل وحماس على وشك إبرام اتفاق هدنة في غزة، بعد إعلان مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان عن موقف مماثل.

وفي خطاب ألقاه بوزارة الخارجية حول سجله الدبلوماسي، قال بايدن: "نحن على وشك أن نرى اقتراحا طرحته بالتفصيل قبل أشهر عدة يؤتي ثماره أخيرا".

وأضاف أن إدارته تعمل بشكل عاجل على إبرام هذا الاتفاق، قبل أسبوع من تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض.

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