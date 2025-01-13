إدارة الإطفاء في لوس أنجليس: "مازال خطر الحرائق قائما"

(د ب أ)

حذرت إدارة الإطفاء في لوس أنجليس من الظروف الجوية الخطيرة التي يمكن أن تشعل الحرائق مجددا في المدينة المطلة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقال رئيس إطفاء مقاطعة لوس أنجليس أنتوني مارون إن ظروف الجفاف والرياح السريعة تشكل خطراً بالغاً وتنذر بنشوب حرائق في منطقة لوس أنجليس الكبرى.

وأوضحت رئيسة إطفاء لوس أنجليس كريستين كراولي أن الخطر لم يتم تفاديه بعد.

وأضافت: "الرؤية ليست واضحة أمامنا حتى الآن.. وينبغي ألا نتخلى عن حذرنا".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية رياحا أشد مرة أخرى اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء، وحذرت من خطر حرائق "شديدة".

وقالت إن الرياح يمكن أن تتسبب في انتشار الحرائق "بشكل مدمر".

وأكد مأمور مقاطعة لوس أنجليس روبرت لونا أن خدمات الطوارئ تواصل البحث عن المفقودين في المناطق المتضررة.

وتحدث لونا عن مهمة "مروعة"، وتوقع العثور على المزيد من الجثث وسط الأنقاض.

يشار إلى أنه تم تأكيد ما إجماليه 24 حالة وفاة حتى الآن.