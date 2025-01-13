وزير خارجية الكويت: إعادة افتتاح سفارتنا لدى سوريا قريبا

(د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا عن قرب إعادة افتتاح سفارة دولة الكويت لدى سوريا، مشيرا إلى ترتيبات جارية للقيام بزيارة إلى لبنان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير اليحيا للصحفيين اليوم الإثنين خلال رعايته وحضوره الاحتفالية التي أقامها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم بعنوان (20 عاما.. 1000 مهندس) بمناسبة مرور 20 عاما على إطلاق برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين حديثي التخرج.

وجدد وزير الخارجية موقف دولة الكويت الداعم للشعب السوري، لافتا إلى أن "دعم لبنان وسوريا قيد الدراسة" وأن المساعدات الكويتية للشعب السوري مستمرة وفي زيادة.

وفي 15 مارس 2012 صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه "انسجاما مع موقف الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظرا لتردي الأوضاع الأمنية في سوريا، فقد قررت دولة الكويت إغلاق سفارتها في دمشق وأمرت دبلوماسيها العاملين هناك بمغادرة الأراضي السورية".