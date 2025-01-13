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إعلام عبري: إسرائيل تستعد للإعلان عن الصفقة غدا

10:40 م الإثنين 13 يناير 2025

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

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وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن إسرائيل تسعى للإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في وقت مبكر غدًا الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تسريع الإجراءات اللازمة للموافقة على الاتفاق بشكل فوري.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن بلاده على وشك التوصل إلى الاقتراح الذي قدمه قبل أشهر بشأن صفقة الأسرى.

وأكد بايدن في كلمة ألقاها بوزارة الخارجية بواشنطن في ختام ولايته في مجال العلاقات الخارجية، أنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيرًا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع الجهود نحو إنجاز الاتفاق.

وتابع بايدن: "نحن ندفع بقوة لتحقيق هذا الهدف"، مشيرا إلى إلى أهمية مواجهة تهديدات الحوثيين لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، مضيفًا أن التوصل إلى اتفاق في غزة بات وشيكًا مع استمرار التنسيق مع قادة مصر وقطر لتحقيق ذلك>

وأكمل بايدن قائلا: " سكان غزة يعانون.. إنهم يستحقون السلام ولهذا السبب نعمل على إتمام الصفقة".

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