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بايدن: سأتحدث مع الرئيس السيسي بشأن التوصل لصفقة غزة قريبا

10:15 م الإثنين 13 يناير 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده على وشك التوصل إلى الاقتراح الذي قدمه قبل أشهر بشأن صفقة الأسرى.

وأكد بايدن في كلمة ألقاها بوزارة الخارجية بواشنطن في ختام ولايته في مجال العلاقات الخارجية، أنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيرًا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع الجهود نحو إنجاز الاتفاق.

وتابع بايدن: "نحن ندفع بقوة لتحقيق هذا الهدف"، مشيرا إلى إلى أهمية مواجهة تهديدات الحوثيين لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، مضيفًا أن التوصل إلى اتفاق في غزة بات وشيكًا مع استمرار التنسيق مع قادة مصر وقطر لتحقيق ذلك قائلا: " سكان غزة يعانون.. إنهم يستحقون السلام ولهذا السبب نعمل على إتمام الصفقة".

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