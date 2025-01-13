بايدن: سكان غزة يعانون ويستحقون السلام لذا نعمل على إتمام الصفقة

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تمر بلحظة فارقة في تاريخها، مشيرًا إلى مواجهة تحديات متعددة منذ الحرب الباردة. وأوضح أن قوة الاقتصاد الأمريكي جاءت بفضل الشراكات والتحالفات المتنوعة، مضيفًا أن بلاده في وضع قوة، بينما أعداؤها في حالة ضعف.

وأشار بايدن إلى أن حلف الناتو أصبح أقوى من أي وقت مضى، مؤكدًا مواجهة التهديدات الصينية من خلال تعزيز التحالفات في المحيطين الهادئ والهندي.

وشدد الرئيس الأمريكي على دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحقق أهدافه، وأن روسيا تخسر الحرب.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد بايدن أن إيران تدفع ثمنًا باهظًا بسبب العقوبات الأمريكية، مشددًا على ضرورة منعها من امتلاك السلاح النووي.

وأشار بايدن إلى أهمية مواجهة تهديدات الحوثيين لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، مضيفًا أن التوصل إلى اتفاق في غزة بات وشيكًا مع استمرار التنسيق مع قادة مصر وقطر لتحقيق ذلك قائلا: " سكان غزة يعانون.. إنهم يستحقون السلام ولهذا السبب نعمل على إتمام الصفقة".