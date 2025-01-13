لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بايدن: سكان غزة يعانون ويستحقون السلام لذا نعمل على إتمام الصفقة

10:12 م الإثنين 13 يناير 2025

جو بايدن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تمر بلحظة فارقة في تاريخها، مشيرًا إلى مواجهة تحديات متعددة منذ الحرب الباردة. وأوضح أن قوة الاقتصاد الأمريكي جاءت بفضل الشراكات والتحالفات المتنوعة، مضيفًا أن بلاده في وضع قوة، بينما أعداؤها في حالة ضعف.

وأشار بايدن إلى أن حلف الناتو أصبح أقوى من أي وقت مضى، مؤكدًا مواجهة التهديدات الصينية من خلال تعزيز التحالفات في المحيطين الهادئ والهندي.

وشدد الرئيس الأمريكي على دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحقق أهدافه، وأن روسيا تخسر الحرب.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد بايدن أن إيران تدفع ثمنًا باهظًا بسبب العقوبات الأمريكية، مشددًا على ضرورة منعها من امتلاك السلاح النووي.

وأشار بايدن إلى أهمية مواجهة تهديدات الحوثيين لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، مضيفًا أن التوصل إلى اتفاق في غزة بات وشيكًا مع استمرار التنسيق مع قادة مصر وقطر لتحقيق ذلك قائلا: " سكان غزة يعانون.. إنهم يستحقون السلام ولهذا السبب نعمل على إتمام الصفقة".

جو بايدن الرئيس الأمريكي سكان غزة يستحقون السلام العقوبات الأمريكية على إيران تهديدات الحوثيين التوصل إلى اتفاق في غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بايدن: سأتحدث مع الرئيس السيسي بشأن التوصل لصفقة غزة قريبا

إعلان

إعلان

* أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
* مجدي الجلاد يطرح الأسئلة الصعبة: هل ستعيد التغييرات في الإعلام المصري "التأثير المفقود"؟