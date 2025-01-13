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حماس: نتعامل مع الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق النار

10:02 م الإثنين 13 يناير 2025

غزة

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وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن وفدًا من قيادتها التقى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث تفاصيل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشاد وفد الحركة خلال اللقاء بالدور الذي لعبته دولة قطر منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في الأيام الأخيرة في الدوحة.

وأكدت الحركة أنها تتعامل بإيجابية مع التطورات والجهود الجارية في العاصمة القطرية لتحقيق وقف إطلاق النار في القطاع.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن هناك أملًا بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة غدا الثلاثاء.

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