بعد غياب 17 عاما.. شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود إلى سوريا "فيديو"

وكالات

بعد غياب لأكثر من 17 عاما عن سوريا، عادت المعارضة السورية مجد جدعان شقيقة زوجة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق إلى العاصمة دمشق.

وفي مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت جدعان وهي تلتحم ألوان العلم السوري الجديد وقد أقيم لها استقبال حافل احتفالا بعودتها إلى البلاد.

ووصفت جدعان في تصريحات لوسائل إعلام سورية، عودتها إلى دمشق والاستقبال الذي حظيت بـ"عودة الروح".

استقبال المناضلة الحرة مجد جدعان شقيقة زوجة ماهر الأسد الفار في قهوة الروضة بدمشق. pic.twitter.com/dp3HYEyQWq — Ayman Abdel Nour (@aabnour) January 11, 2025

وقالت إنها تابعت التطورات في سوريا لحظة بلحظة، وكشفت أنها توقعت ما حدث في سوريا بعد مقتل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله لكنها لم تتوقع أن تسير الأمور بهذه السرعة.

وغادرت مجد جدعان سوريا قبل أكثر من 17 سنة، بعد معارضتها لنظام بشار الأسد وتعرضها لمضايقات مباشرة.