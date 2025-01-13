لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد غياب 17 عاما.. شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود إلى سوريا "فيديو"

09:36 م الإثنين 13 يناير 2025

ماهر الأسد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

بعد غياب لأكثر من 17 عاما عن سوريا، عادت المعارضة السورية مجد جدعان شقيقة زوجة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق إلى العاصمة دمشق.

وفي مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت جدعان وهي تلتحم ألوان العلم السوري الجديد وقد أقيم لها استقبال حافل احتفالا بعودتها إلى البلاد.

ووصفت جدعان في تصريحات لوسائل إعلام سورية، عودتها إلى دمشق والاستقبال الذي حظيت بـ"عودة الروح".

وقالت إنها تابعت التطورات في سوريا لحظة بلحظة، وكشفت أنها توقعت ما حدث في سوريا بعد مقتل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله لكنها لم تتوقع أن تسير الأمور بهذه السرعة.

وغادرت مجد جدعان سوريا قبل أكثر من 17 سنة، بعد معارضتها لنظام بشار الأسد وتعرضها لمضايقات مباشرة.

ماهر الأسد عائلة الأسد جدعان مجد جدعان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| "بطلب من مصر".. إسرائيل ستنسحب بالكامل من فيلادلفيا بالمرحلة الأولى