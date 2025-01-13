مسؤولون إسرائيليون: نأمل الإعلان عن اتفاق غزة غدا الثلاثاء

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، أن هناك أملًا بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة غدا الثلاثاء.

وقالت قناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استدعى مندوبين عن عائلات الأسرى للاطلاع على تفاصيل صفقة التبادل غدًا.

وبحسب موقع "واللا"، أوضح المسؤولون الإسرائيليون أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشهد الإفراج عن النساء والأطفال بالإضافة إلى الرجال فوق سن الـ 50 أو المرضى.

وأشار المسؤولين إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بالانسحاب التدريجي من معظم مناطق قطاع غزة على مدار 42 يومًا، مع تحديد منطقة عازلة.

وأوضحوا أن المفاوضات قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا، وأن الظروف باتت مثالية للتوصل إلى اتفاق في غزة بالتنسيق مع الوسطاء، مشيرين إلى أن الانتقال إلى المرحلة النهائية من الاتفاق يعتمد على قرارات حركة حماس، مؤكدين أنهم لن يغادروا غزة بشكل كامل إلا بعد إعادة جميع الأسرى.

وشددوا على وجود ترتيبات أمنية لمراقبة عبور السكان إلى شمال القطاع وضمان عدم مرور مسلحين أو أسلحة.