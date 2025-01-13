الحوثيون: نفذنا عملية نوعية على أهداف حيوية إسرائيلية

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله، يحيى سريع، إن الحركة نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة.

وأضاف المتحدث العسكري، أن العملية تمت باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، الذي حقق هدفه بنجاح.

وأوضح يحيى سريع أن سلاح الجو المسير التابع للحركة نفذ عملية نوعية على أهداف حيوية في منطقة يافا باستخدام 4 طائرات مسيرة، وأسفرت عن تحقيق الأهداف المحددة بنجاح.