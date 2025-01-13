مسؤولون إسرائيليون: نحن في مراحل متقدمة من المفاوضات

وكالات

نقل موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين أن المرحلة الأولى من الصفقة المتوقعة ستشهد الإفراج عن النساء والأطفال بالإضافة إلى الرجال فوق سن الـ 50 أو المرضى.

وأضاف المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي سينسحب تدريجيًا من معظم مناطق قطاع غزة، مع تحديد منطقة عازلة، وذلك على مدار فترة تستمر 42 يومًا.

وأوضح المسؤولون أن المفاوضات قد تقدمت بشكل ملحوظ، وأن هناك تطورًا في كافة بنود الاتفاق، مشيرين أن الظروف باتت مثالية للتوصل إلى اتفاق في غزة، مع العمل المستمر بالتنسيق مع الوسطاء.

وفيما يتعلق بالمرحلة النهائية من الاتفاق، أشار المسؤولون إلى أن الانتقال إليها يعتمد على قرارات حركة حماس، موضحين أنهم لن يغادروا غزة بشكل كامل حتى يتم إعادة كافة الأسرى، مع وجود ترتيبات أمنية لمراقبة عبور السكان إلى شمال القطاع وضمان عدم مرور مسلحين أو أسلحة.