إعلام عبري: الجيش بدأ بتفكيك معداته وقواعده تمهيدا للانسحاب من غزة

وكالات

ذكرت هيئة البث العبرية "كان" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ اليوم بتفكيك معداته وقواعده وسحبها من محور "نتساريم".

وأشارت الهيئة إلى أنه مع بدء تنفيذ الاتفاق المرتقب، سيتم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة دون أي قيود.

كانت مصادر لقناة "العربية" قالت إن الإعلان عن صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يتم الليلة أو صباح غد الثلاثاء.

واستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، وفدًا من حركة حماس برئاسة خليل الحية، حيث جرت مناقشة تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.

ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الأميري القطري، بحث اللقاء مستجدات المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة. وخلال الاجتماع، جدد الشيخ تميم بن حمد التأكيد على موقف قطر الثابت الداعم لعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يُذكر أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف غدًا الثلاثاء القمة الخليجية، التي من المتوقع أن تشهد مناقشات حول تطورات القضية الفلسطينية.