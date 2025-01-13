مصادر للعربية: الإعلان عن صفقة غزة قد يتم الليلة أو صباح الغد

وكالات

قالت مصادر لقناة "العربية" إن الإعلان عن صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يتم الليلة أو صباح غد الثلاثاء.

كان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل اليوم الاثنين، وفدًا من حركة حماس برئاسة خليل الحية، حيث جرت مناقشة تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.

ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الأميري القطري، بحث اللقاء مستجدات المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة. وخلال الاجتماع، جدد الشيخ تميم بن حمد التأكيد على موقف قطر الثابت الداعم لعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يُذكر أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف غدًا الثلاثاء القمة الخليجية، التي من المتوقع أن تشهد مناقشات حول تطورات القضية الفلسطينية.