جيش الاحتلال: مقتل 850 عسكريا منذ بداية الحرب على غزة

مقتل 850 عسكريا منذ بداية الحرب على غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إجمالي عدد القتلى منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن إجمالي عدد القتلى بلغ 840 جنديًا، منهم 405 سقطوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة.

وأوضح أن العمليات العسكرية الجارية في شمال القطاع أسفرت عن مقتل 55 جنديًا، بينما شهد الأسبوع الماضي مقتل 15 آخرين في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وبحسب البيان، فإن عدد المصابين في صفوف الجيش وصل إلى 5617 ضابطًا وجنديًا منذ اندلاع الحرب، بينهم 833 إصابتهم وُصفت بالخطيرة.