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"بطلب من مصر".. إسرائيل ستنسحب بالكامل من فيلادلفيا بالمرحلة الأولى

07:29 م الإثنين 13 يناير 2025

محور فيلادلفيا

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وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من محور فيلادلفيا بطلب من مصر.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن "القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيًا من قطاع غزة باستثناء محيط أمني غير محدد، في المرحلة الأولى"، نقلًا عن مصادر.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يومًا، كما أن مفاوضات المراحل اللاحقة ستبدأ بعد 16 يومًا من وقف إطلاق النار.

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