مصافحة مثيرة للجدل بين وزير الخارجية السوري ونظيرته الألمانية على هامش مؤتمر الرياض

وكالات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بعد تداول صورة لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وهو يصافح نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر دولي حول سوريا عُقد في الرياض.

وأثارت الصورة تساؤلات، خصوصاً أنها جاءت بعد رفض قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، مصافحة الوزيرة الألمانية أثناء زيارتها إلى دمشق في وقت سابق.

وكانت بيربوك قد صرحت حينها بأنها لم تكن تتوقع المصافحة، ووصفت اللقاء بأنه خالٍ من البروتوكولات الدبلوماسية المعتادة.

وفي تصريحاتها على هامش المؤتمر، أكدت بيربوك أن أوروبا وألمانيا تتخذان خطوات عملية أولى لدعم مستقبل سوريا بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الأسد وأعوانه المتورطين في جرائم الحرب.