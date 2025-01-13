إعلام عبري: من المتوقع الإفراج عن الأسرى في اليوم السابع من بدء الهدنة

وكالات

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين، بأن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين سيبدأ تدريجيًا من اليوم السابع من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت القناة العبرية إنه تم توجيه وزارتين حكوميتين للاستعداد لاستقبال الأسرى الإسرائيليين.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصدر قوله، إن "القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيًا من قطاع غزة باستثناء محيط أمني غير محدد، في المرحلة الأولى".

وأضاف المصدر أن إسرائيل وحركة حماس تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسيرًا في المرحلة الأولى بالتوازي مع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يومًا، كما أن مفاوضات المراحل اللاحقة ستبدأ بعد 16 يومًا من وقف إطلاق النار.