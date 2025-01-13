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المقاومة تعلن عن عملية مركبة ومقتل وإصابة 25 جنديًا إسرائيليًا برفح

06:41 م الإثنين 13 يناير 2025

كتائب القسام

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وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، عن عملية مركبة في مخيم الشابورة وسط رفح، إذ قالت "تم إيقاع قوة كاملة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح (25 جنديًا)، بعد الإغارة على مبنى تتحصن به، والتعامل معها بمختلف أنواع الأسلحة".

وأضافت القسام، أنه فور حضور قوة النجدة الإسرائيلية، تم تفجير حقل ألغام في ناقلتي جند، ولا تزال النيران مشتعلة في المبنى، والاشتباك مستمر في منطقة النجيلي.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، بمقتل 5 جنود وإصابة 11 أخرين في استهداف قوة عسكرية للاحتلال بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة.

كتائب القسام مقتل جنود إسرائيليين رفح
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