أردوغان يطلق "عام الأسرة" ويشن هجوما على مجتمع الميم

(أ ب)

احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، بإطلاق "عام الأسرة" في تركيا بشن هجوم على مجتمع الميم "المثليات، المثليون، مزدوجو الميل الجنسي، والمتحولون جنسيًا"، والإعلان عن تدابير لزيادة معدلات المواليد.

وكشف أردوغان النقاب عن سلسلة من الإجراءات المالية لدعم العائلات الشابة، مستشهدا بـ "الحقيقة التاريخية المتمثلة في أن الأسرة القوية تمهد الطريق لدولة قوية".

وتطرق الرئيس مجددا إلى الموضوعات التي تبناها من قبل حول أفراد مجتمع الميم، ومن بين ذلك تصوير حركتهم كجزء من مؤامرة أجنبية تستهدف تقويض تركيا.

وقال أردوغان في إحدى الفعاليات التي حضرها في أنقرة: "تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة لحماية أطفالنا وشبابنا من الاتجاهات الضارة والأيديولوجيات المنحرفة. إن الاتجاهات الثقافية المتحررة الجديدة تعبر الحدود وتتغلغل في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: " كما أنها تؤدي إلى تعزيز جماعات المثليين والحركات الأخرى المماثلة".

وأضاف أردوغان: "يتم إسكات الانتقادات الموجهة للمثليين على الفور، تماما مثل الانتقادات المشروعة الموجهة للصهيونية. كل من يدافع عن الطبيعة والأسرة يتعرض للاضطهاد الشديد".