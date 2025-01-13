لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أردوغان يطلق "عام الأسرة" ويشن هجوما على مجتمع الميم

06:33 م الإثنين 13 يناير 2025

رجب طيب أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، بإطلاق "عام الأسرة" في تركيا بشن هجوم على مجتمع الميم "المثليات، المثليون، مزدوجو الميل الجنسي، والمتحولون جنسيًا"، والإعلان عن تدابير لزيادة معدلات المواليد.

وكشف أردوغان النقاب عن سلسلة من الإجراءات المالية لدعم العائلات الشابة، مستشهدا بـ "الحقيقة التاريخية المتمثلة في أن الأسرة القوية تمهد الطريق لدولة قوية".

وتطرق الرئيس مجددا إلى الموضوعات التي تبناها من قبل حول أفراد مجتمع الميم، ومن بين ذلك تصوير حركتهم كجزء من مؤامرة أجنبية تستهدف تقويض تركيا.

وقال أردوغان في إحدى الفعاليات التي حضرها في أنقرة: "تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة لحماية أطفالنا وشبابنا من الاتجاهات الضارة والأيديولوجيات المنحرفة. إن الاتجاهات الثقافية المتحررة الجديدة تعبر الحدود وتتغلغل في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: " كما أنها تؤدي إلى تعزيز جماعات المثليين والحركات الأخرى المماثلة".

وأضاف أردوغان: "يتم إسكات الانتقادات الموجهة للمثليين على الفور، تماما مثل الانتقادات المشروعة الموجهة للصهيونية. كل من يدافع عن الطبيعة والأسرة يتعرض للاضطهاد الشديد".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجتمع الميم مزدوجو الميل الجنسي أردوغان يشن هجوم على مجتمع الميم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المقاومة تعلن عن عملية مركبة ومقتل وإصابة 25 جنديًا إسرائيليًا برفح

إعلان

إعلان

عاجل| "بطلب من مصر".. إسرائيل ستنسحب بالكامل من فيلادلفيا بالمرحلة الأولى