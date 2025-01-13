لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رسميا.. تكليف نواف سلام لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

06:23 م الإثنين 13 يناير 2025

القاضي نواف سلام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
أصدر الرئيس اللبناني جوزيف عون قراراً رسمياً بتكليف القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي صبت لصالحه.
وتمكن سلام من حسم التكليف بعد حصوله على 65 صوتاً من النواب، أي النصف زائد واحد، مما أطاح بحظوظ رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، الذي كان مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله".
وأعلن النائب فؤاد مخزومي، مرشح المعارضة، انسحابه صباح اليوم لصالح سلام، ما عزز فرص الأخير في الفوز بالتكليف.
وتُعد هذه الحكومة الأولى التي يُكلف نواف سلام بتشكيلها، وتحمل الرقم 78 منذ استقلال لبنان.

نواف سلام الحكومة اللبنانية جوزيف عون لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد خسارة النفوذ الإقليمي.. هل تخطط إيران لشن ضربة مباشرة ضد إسرائيل؟

إعلان

إعلان

عاجل| "بطلب من مصر".. إسرائيل ستنسحب بالكامل من فيلادلفيا بالمرحلة الأولى