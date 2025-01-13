رسميا.. تكليف نواف سلام لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وكالات

أصدر الرئيس اللبناني جوزيف عون قراراً رسمياً بتكليف القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي صبت لصالحه.

وتمكن سلام من حسم التكليف بعد حصوله على 65 صوتاً من النواب، أي النصف زائد واحد، مما أطاح بحظوظ رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، الذي كان مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله".

وأعلن النائب فؤاد مخزومي، مرشح المعارضة، انسحابه صباح اليوم لصالح سلام، ما عزز فرص الأخير في الفوز بالتكليف.

وتُعد هذه الحكومة الأولى التي يُكلف نواف سلام بتشكيلها، وتحمل الرقم 78 منذ استقلال لبنان.