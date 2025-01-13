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إعلام عبري: مصلحة السجون تلقت قوائم بأسماء أسرى فلسطينيين سيُفرج عنهم ضمن الصفقة

06:19 م الإثنين 13 يناير 2025

مصلحة السجون الإسرائيلية

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت قوائم بأسماء أسرى فلسطينيين يُفترض أن يُفرج عنهم ضمن الصفقة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال مصدر إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

وأضاف المصدر لموقع "أكسيوس"، "يبدو أننا نسير نحو إبرام اتفاق بشأن غزة والأسرى".

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