الإعلام العبري يكشف تفاصيل مقتل 5 جنود في بيت حانون

وكالات

كشفت مصادر إعلامية تفاصيل مقتل خمسة جنود وإصابة 11 آخرين جراء انهيار مبنى استهدفته المقاومة الفلسطينية في بيت حانون بقذيفة موجهة.

وقالت المصادر إن المبنى كان يتحصن فيه جنود من لواء "ناحال"، مشيرة إلى أن الاستهداف أدى إلى انهيار المبنى بالكامل واحتجاز عدد من الجنود تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر العبرية، أن جيش الاحتلال استعان بفرق إنقاذ مدنية لانتشال الجثث والمصابين، حيث استغرقت عمليات الإنقاذ عدة ساعات نظراً للصعوبات الكبيرة في الوصول إلى الجنود المحاصرين أسفل الركام.