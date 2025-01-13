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تقديم طلب اعتقال بإيطاليا ضد اللواء الإسرائيلي غسان عليان

06:07 م الإثنين 13 يناير 2025

اللواء الإسرائيلي غسان عليان

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وكالات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، أنه تم تقديم طلب اعتقال في إيطاليا ضد اللواء الإسرائيلي غسان عليان، الموجود سرًا هناك.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مؤسسة "هند رجب" عملت على مذكرة اعتقال بحق عليان خلال وجوده في اجتماع سري بإيطاليا.

ويعمل عليان حاليًا منسق أعمال حكومة الاحتلال، وهو القائد السابق للواء جولاني في الجيش الإسرائيلي.

ويُشار إلى أن مؤسسة "هند رجب"، التي تحمل اسم طفلة فلسطينية قتلت في قطاع غزة، قد قدمت شكوى ضد جندي إسرائيلي بارتكابه جرائم حرب، أثناء زيارته إسبانيا.

وتعمل المؤسسة على متابعة الإجراءات القانونية ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتهمين "بارتكاب جرائم حرب في فلسطين".

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