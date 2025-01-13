أكسيوس: نتنياهو وافق على تنازلات بشأن الأسرى الفلسطينيين
05:44 م الإثنين 13 يناير 2025
وكالات
نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر قوله، إن "رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، برغبته في إتمام الصفقة بصيغتها الحالية وإنهاء المفاوضات بسرعة".
وأضاف المصدر أن نتنياهو وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، كما أبدى موافقته على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم.
وقال المصدر لموقع "أكسيوس"، "يبدو أننا نسير نحو إبرام اتفاق بشأن غزة والأسرى".
بنيامين نتنياهو. الأسرى الفلسطينيين الانسحاب من محور فيلادلفيا لانسحاب من محور نتساريم طوفان الأسقصى
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