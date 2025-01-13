أكسيوس: نتنياهو وافق على تنازلات بشأن الأسرى الفلسطينيين

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر قوله، إن "رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، برغبته في إتمام الصفقة بصيغتها الحالية وإنهاء المفاوضات بسرعة".

وأضاف المصدر أن نتنياهو وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، كما أبدى موافقته على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم.

وقال المصدر لموقع "أكسيوس"، "يبدو أننا نسير نحو إبرام اتفاق بشأن غزة والأسرى".