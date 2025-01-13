لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إعلام إسرائيلي: مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال شمالي غزة

05:29 م الإثنين 13 يناير 2025

مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الإثنين، بمقتل 5 جنود وإصابة 11 أخرين في استهداف قوة عسكرية للاحتلال بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، السبت الماضي، مقتل 4 من جنوده خلال قتال في بيت حانون شمال قطاع غزة، وإصابة ضابط وجندي بجروح بالغة و4 بجروح متوسطة.

لترتفع حصيلة عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتِلوا في القطاع الفلسطيني إلى 408 منذ بدء الهجوم العسكري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إثر عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس على تل أبيب في 7 أكتوبر 2023.

مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال استهداف قوة عسكرية صاروخ مضاد للدروع جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى قتال في بيت حانون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أكسيوس: نتنياهو وافق على تنازلات بشأن الأسرى الفلسطينيين

إعلان

إعلان

أقوى جيوش العالم 2025: مصر تتصدر العرب وتركيا تسبق إسرائيل وإيران