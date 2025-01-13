إعلام إسرائيلي: مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال شمالي غزة

وكالات

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الإثنين، بمقتل 5 جنود وإصابة 11 أخرين في استهداف قوة عسكرية للاحتلال بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، السبت الماضي، مقتل 4 من جنوده خلال قتال في بيت حانون شمال قطاع غزة، وإصابة ضابط وجندي بجروح بالغة و4 بجروح متوسطة.

لترتفع حصيلة عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتِلوا في القطاع الفلسطيني إلى 408 منذ بدء الهجوم العسكري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إثر عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس على تل أبيب في 7 أكتوبر 2023.