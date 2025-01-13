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مصادر للعربية: حماس سلمت ردها الأخير على مسودة اتفاق غزة

05:24 م الإثنين 13 يناير 2025

حركة حماس

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وكالات

أفادت مصادر لقناة "العربية/الحدث"، اليوم الإثنين، بأن حركة حماس سلمت قبل قليل ردها الأخير دون أي ملاحظات على مسودة اتفاق غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، نقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "إسرائيل والوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة اتفقوا على مسودة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون، أنه تم إرسال المسودة إلى حركة حماس، موضحين أن الوسطاء ينتظرون رد حماس على تلك المسودة.

حماس مسودة اتفاق غزة وقف إطلاق النار تبادل الأسرى رد حماس على المسودة
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