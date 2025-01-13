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إعلام إسرائيلي: شهادات لجنود الاحتلال من بيت حانون بغزة

05:23 م الإثنين 13 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات


نقلت القناة 12 الإسرائيلية شهادات لجنود جيش الاحتلال من بيت حانون شمال قطاع غزة، إذ قال أحدهم "نقاتل في بيئة مراقبة بالكاميرات من قِبل عناصر المقاومة، لقد زرعوا عبوات ناسفة في كل زقاق ويفعّلونها من داخل الأنفاق".


قال آخر "لا نراهم بالعين المجردة وزرعوا بيت حانون بالكامل بكمية هائلة من العبوات الناسفة ومخلفات قنابل سلاح الجو"، مشيرًا إلى أن كل زقاق كل تقاطع مليء بأحدث الكاميرات.. كاميرات حرارية تغطي 360 درجة".


وذكر أحد جنود الاحتلال أن عناصر المقاومة يختارون الأهداف بدقة ويرصدون الحركة عبر الكاميرات وإذا كانت هناك طائرة مسيرة لا يفعّلون العبوات، أما إذا كانت هناك قوة عسكرية يتم تفعيلها.


وأضاف، أن عناصر المقاومة يفعّلون العبوات الناسفة وبمجرد الإعلان عن وصول فرق الإنقاذ يخرجون لإطلاق النار على هذه القوات، موجهًا رسالة للمقاومة "شبكتهم تحت الأرض فعالة بكامل طاقتها".

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