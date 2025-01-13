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واشنطن: احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل مغادرة بايدن

05:00 م الإثنين 13 يناير 2025

جو بايدن

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وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة حاولت تشكيل جبهة موحدة ورسالة منسقة مع فريق الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الوضع في غزة.

وأضاف مستشار الأمن القومي، أن إسرائيل حققت العديد من أهدافها العسكرية في القطاع، ما يجعلها الآن أكثر استعداداً للموافقة على الاتفاق.

وأكد سوليفان أنه هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل مغادرة الرئيس بايدن منصبه هذا الأسبوع، لكنه أشار إلى أنه لا يستطيع تقديم وعود بهذا الخصوص.

كانت شبكة "إن بي سي" الإخبارية نقلت عن مصادر أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة قد شهدت تقدماً كبيراً، وأن البيت الأبيض يضغط للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية هذا الأسبوع.

جيك سوليفان الولايات المتحدة غزة قطاع غزة دونالد ترامب إسرائيل جو بايدن
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