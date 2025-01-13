استخبارات كوريا الجنوبية: 300 جندي كوري شمالي قتلوا في القتال ضد أوكرانيا

سول- (د ب أ)

قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية لنواب البرلمان اليوم الاثنين، إن 300 جندي كوري شمالي على الأقل قتلوا خلال القتال إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا، بينما أصيب نحو 2700 آخرين.

وقال النائب لي سونج- كوون من حزب سلطة الشعب الحاكم إن وكالة الاستخبارات الوطنية شاركت المعلومات مع النواب خلال جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات البرلمانية، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وصرحت وكالة الاستخبارات بأنها أرجعت الخسائر الفادحة في صفوف الجنود الكوريين الشماليين إلى افتقارهم إلى فهم الحرب الحديثة. وأكدت أن كوريا الشمالية أوعزت إلى جنودها بالانتحار لتجنب القبض عليهم أحياء من قبل الجيش الأوكراني، وفق يونهاب.

وقالت أوكرانيا مطلع الأسبوع إنها أسرت جنديين كوريين شماليين. وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتوقع أنه سيكون هناك المزيد من السجناء من الدولة الواقعة في شرق آسيا.

وكتب عبر منصة إكس "أنها مسألة وقت قبل أن يتمكن جنودنا من أسر آخرين. لا يجب أن يكون هناك شك في العالم أن الجيش الروسي معتمد على المساعدة العسكرية من كوريا الشمالية".

وأعربت كييف عن استعدادها لتسليم الأسرى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في حال نظم الإفراج عن الأسرى الأوكرانيين الذين تحتجزهم روسيا.

غير أن زيلينسكي أضاف أن هناك خيارات آخرى للجنود الكوريين الشماليين في حال لم يريدا العودة إلى وطنهم الاستبدادي.