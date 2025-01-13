بسبب المحكمة الجنائية الدولية.. هولندا تواجه تهديد العقوبات الأمريكية

(وكالات)

تواجه هولندا احتمالية فرض عقوبات أمريكية بموجب قانون جديد أقره الكونجرس يستهدف المحكمة الجنائية الدولية، والتي يقع مقرها الرئيسي في لاهاي، مما يضع البلاد في مأزق قانوني وسياسي، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة"فولكسكرانت" الهولندية .

ووافق مجلس النواب الأمريكي، الخميس الماضي، على مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد مسؤولين إسرائيليين، وفقاً لما ذكرته الصحيفة الهولندية، ويشمل القانون أفرادا ومؤسسات قد يساهمون في التحقيقات أو يدعمون أنشطة المحكمة بطرق مختلفة.

ويشير التقرير إلى أن نطاق القانون يمتد ليشمل موظفي المؤسسات الأمنية الهولندية وأعوان الشرطة الذين يشاركون في عمليات مثل جمع الأدلة أو احتجاز المشتبه بهم بناءً على طلب المحكمة، كما قد يتأثر موظفو المنظمات غير الحكومية التي تزود المحكمة بمعلومات تخدم عملها.

ورغم أن هولندا لم تُذكر بالاسم في النص القانوني، فإن وضعها كدولة مضيفة للمحكمة يجعلها معنية بشكل مباشر، بحسب الصحيفة، إذ تستقبل الأراضي الهولندية المشتبه بهم الذين يتم اعتقالهم في أي مكان بالعالم لتقديمهم أمام المحكمة.