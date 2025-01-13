نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة

وكالات

حصل رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام على دعم دعم عدد كاف من النواب اللبنانيين لاختياره لمنصب رئيس الوزراء، حسب نقلته وكالة رويترز عن مصادر سياسية اليوم الإثنين.

وأعلنت كل من "كتلة اللقاء الديمقراطي" برئاسة جنبلاط وكتلة "لبنان القوي" برئاسة جبران باسيل وكتلة "القوات اللبنانية"، وهي أبرز الكتل السياسية على الساحة تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية.

وحصل رئيس محكمة العدل الدولية على ما لا يقل عن 70 صوتا من النواب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

ومطلوب من الرئيس جوزيف عون تعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب اللبنانيين البالغ عددهم 128.

وسيتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم، بعد لقاء الرئيس اللبناني بممثلي جميع الكتل النيابية، وأبرزها "حزب الله".