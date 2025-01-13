موقع عبري: الوسطاء ينتظرون رد حماس على مسودة الاتفاق

وكالات

نقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "إسرائيل والوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة اتفقوا على مسودة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون، أنه تم إرسال المسودة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موضحين أن الوسطاء ينتظرون رد حماس على تلك المسودة.

وأشاروا إلى أن الشخص الذي سيتخذ القرار هو قائد الجناح العسكري لحماس في غزة، محمد السنوار، وأن رد الحركة متوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وزعم المسؤولون الإسرائيليون، أن إسرائيل كانت مرنة للغاية في الأيام الأخيرة بشأن عدد من القضايا، موضحين أن تل أبيب تنتظر رد حماس وبعدها فقط ستعرف بشكل مؤكد إذا تم التوصل لاتفاق.