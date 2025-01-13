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نواف سلام يحصد 32 صوتًا مقابل 9 لميقاتي في الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة لبنانية

03:40 م الإثنين 13 يناير 2025

القاضي نواف سلام

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وكالات

حصل نواف سلام على 32 صوتًا، مقابل 9 أصوات لنجيب ميقاتي حتى الآن في الاستشارات النيابية في لبنان لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة.


وتأتي هذه الاستشارات النيابية بعد فراغ رئاسي دام عامين، شهد لبنان خلال تلك الفترة العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية في البلاد.


وشهدت الاستشارات إعلان استعداد عدد من الشخصيات لتولي المنصب، لتقتصر المنافسة بشكل رئيسي بين اثنين مرشحين الأول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والثاني الدبلوماسي نواف سلام، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي.

نواف سلام نجيب ميقاتي
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