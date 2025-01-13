الشيباني: ملتزمون بمحاسبة المتورطون في قضايا القتل الجماعي والتعذيب ضد السوريين

وكالات

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الإثنين، التزام الإدارة السورية الجديدة بإجراء العدالة الانتقالية واستمرار محاسبة المتورطين بقضايا القتل الجماعي والتعذيب الممنهج واستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري.

وقال الشيباني، إن "ما خلفه النظام السابق من إرث ثقيل من فساد إداري ومالي وهياكل مؤسساتية متهالكة يتطلب منا جهدًا استثنائيًا لإعادة البناء".

وأضاف أن الإدارة الجديدة ستركز أولوياتها على المواطن السوري وتحسين ظروف حياته المعيشية ونيل حقوقه المدنية.

وأشار الشيباني إلى أن الإدارة السورية الجديدة ملتزمة بتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية والعرقية.

وأوضح أن المشاركة الواسعة لجميع الفئات في الحياة السياسة والاجتماعية حق دستوري لكل سوري، داعيًا الجميع إلى المشاركة الفعالة في بناء سوريا المستقبلية.