حماس: الأسرى على موعد مع الحرية قريبًا

(وكالات)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، إن الفلسطينيين على موعد مع حرية الأسرى المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي في وقت قريب.

وذكرت حماس في بيانها "نجدد عهدنا مع الشعب الصابر المرابط ومع أسرانا الأبطال في السجون"، مؤكدة أن الفلسطينيين على موعد مع الحرية في وقت قريب.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" في وقت سابق اليوم، أن قطر قامت بتسليم مسودة الاتفاق النهائية إلى كل من حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل.

وأفادت "رويترز" أن المفاوضين أحرزوا تقدما خلال المباحثات التي تم عقدها في وقت متأخر من الليل أمس الأحد.