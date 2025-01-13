القاهرة الإخبارية: إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام عبرية قولها، إن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار في غزة لنحو ثلاثة أشهر لكنها في المقابل طالبت بالتزام أمريكي بإمكانية استئناف الحرب.

وفيما سبق وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنها "كارثة" على الأمن القومي الإسرائيلي، داعيًا إلى احتلال القطاع بالكامل والسيطرة على إدارة المساعدات الإنسانية.

وأضاف سموتريتش في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "رويترز"، أن الاتفاق الجاري في المفاوضات يمثل "استسلامًا" من وجهة نظره، قائلاً: "لن نكون جزءًا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين ووقف الحرب".

وكان مسؤول مطلع على المفاوضات، كشف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "رويترز"، أن قطر التي تلعب دور الوسيط في المحادثات بين إسرائيل وحماس، سلمت الجانبين مسودة نهائية لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وبحسب المصدر، جاءت الانفراجة بعد محادثات مكثفة استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قيادات من المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إلى جانب رئيس الوزراء القطري.