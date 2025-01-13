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وزير الخارجية الإسرائيلي: يوجد تقدم في مفاوضات وقف النار بغزة

01:52 م الإثنين 13 يناير 2025

جدعون ساعر

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(وكالات)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إنه يوجد تقدم في مفاوضات غزة بشأن اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.

وصرح جدعون ساعر، أن تل أبيب تعمل بشكل مكثف من أجل إنجاز الصفقة في وقت قريب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، الذي شدد بدوره على أهمية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأكد وزير الخارجية الدنماركي، على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، معربًا عن أمله في انتهاء محادثات الدوحة بنتيجة تغير المعادلة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة أنباء "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع، أن الدوحة قامت بإرسال المسودة النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى كل حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مفاوضات غزة قطاع غزة الأسرى الإسرائيليين تل أبيب
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